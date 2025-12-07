Ağrı-Erzurum Karayolunda Kar Mücadelesi

Kar yağışının etkili olduğu Ağrı- Erzurum kara yolunda karla mücadele çalışmaları başladı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yolun Saç Dağı mevkisinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı bölgede görüş mesafesi yer yer azalırken, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ekipler, çalışmaları 5 kamyon, greyder ve loder ile sürdürüyor.
