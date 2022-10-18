Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı zirvesine çıkmak isteyen kadın dağcılara fırtına engel oldu

Ağrı Dağı zirvesine çıkmak isteyen kadın dağcılara fırtına engel oldu

AĞRI - Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği, "Kadına Şiddete Hayır" sloganı altında 58 kadınla zirveyi hedefledikleri Ağrı Dağı'na fırtına ve yoğun sis nedeniyle ulaşamadı.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla "Kadına Şiddete Hayır" sloganı altında 58 kadınla 3 dağın zirvesine çıkmak için yola koyuldu.

Nemrut ve Süphan Dağı'nın ardından son durak olarak Ağrı Dağı zirvesine ulaşmak için harekete geçen dağcılar 3 bin 200 metre yükseklikte ilk kampı yaptıktan sonra 4 bin 200 metre yüksekliğe vardı. Gece zirve tırmanışına başlayan dağcılar yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 850 metre yükseklikte dönüş kararı alarak inişe geçti. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.