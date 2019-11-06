Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Eleşkirt'te öğretmenlerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Eleşkirt'te öğretmenlerle bir araya geldi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Eleşkirt'te öğretmenlerle bir araya geldi

7 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesinde bulunan Cemaleddin Öztürk Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Eleşkirt'te öğretmenlerle bir araya geldi, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesinde bulunan Cemaleddin Öztürk Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesinde bulunan Cemaleddin Öztürk Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul yöneticilerden okulda yapılan etkinlikler hakkında bilgi alan Tekin, burada öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Tekin, öğretmenlerle bir süre görüştü. Okul girişindeki nöbetçi öğrenci ile de bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra okuldan ayrıldı. Tekin'in ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt'da eşlik etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
Din dersine giren 'Hristiyan öğretmen' iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:31:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Eleşkirt'te öğretmenlerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]