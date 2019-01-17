Son Dakika Haberleri: Ağrı Öğretmen, Öğrencilerini Kayakla Tanıştırdı

Ağrı Öğretmen, Öğrencilerini Kayakla Tanıştırdı

34 dakika önce

Ağrı'nın Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci ilk kez kayak yaptı.

Ağrı'nın Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci ilk kez kayak yaptı. Küprıkan tesislerinde önce kayak öğrenen öğrenciler, gün boyu hem kayak yaptı hem de eğlendi.

Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, öğrencileri kayak sporuyla tanıştırmak için proje hazırladı. Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'den izin alan Düren, kayak yapmak isteyen 8'inci sınıfa giden 50 öğrenciyi otobüsle Ağrı'daki Küpkıran Kayak Tesisleri'ne götürdü. Okul Müdürü İlhan Leven'in de eşlik ettiği öğrenciler ilk kez geldikleri kayak tesislerinde beden eğitimi öğretmeni Semih Düren'den kayak dersi aldı. Yaklaşık bir saat süren dersin ardından kayak takımlarını giyen öğrenciler, gün boyu kayak yapma imkanı buldu. İlk kez kayak sporu yaptığını söyleyen Zeynep Yiğit, çok eğlendiklerini söyledi.

Öğrencilere kayak sporunu yerinde göstermek istedikleri için böyle bir çalışmayı yaptıklarını belirten beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, Kayak tesislerinde öğrencilerimiz kayaklarını giydiler,eğitim yaptık. Şimdi, kaymaya çalışacaklar. Benim hedefim bu coğrafyada yaşayan öğrencileri kayakla tanıştırıp kaymalarını sağlamaktır dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Hamur, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı

TMSF, İki Şirketi Satışa Çıkardı! İhaleler 12-13 Şubat Tarihlerinde Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" Dediği Projenin Detayları Ortaya Çıktı: Doğu Kudüs Filistin'e Bırakılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:41:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Öğretmen, Öğrencilerini Kayakla Tanıştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]