Ağrı Öğretmen, Öğrencilerini Kayakla Tanıştırdı
34 dakika önce
Ağrı'nın Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci ilk kez kayak yaptı.
Ağrı
'nın Hamur
İlçesi'ndeki Osmangazi
Ortaokulu'nda okuyan 50 öğrenci ilk kez kayak yaptı. Küprıkan tesislerinde önce kayak öğrenen öğrenciler, gün boyu hem kayak yaptı hem de eğlendi.
Hamur İlçesi'ndeki Osmangazi Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, öğrencileri kayak sporuyla tanıştırmak için proje hazırladı. Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'den izin alan Düren, kayak yapmak isteyen 8'inci sınıfa giden 50 öğrenciyi otobüsle Ağrı'daki Küpkıran Kayak Tesisleri'ne götürdü. Okul Müdürü
İlhan Leven'in de eşlik ettiği öğrenciler ilk kez geldikleri kayak tesislerinde beden eğitimi öğretmeni Semih Düren'den kayak dersi aldı. Yaklaşık bir saat süren dersin ardından kayak takımlarını giyen öğrenciler, gün boyu kayak yapma imkanı buldu. İlk kez kayak sporu yaptığını söyleyen Zeynep Yiğit, çok eğlendiklerini söyledi.
Öğrencilere kayak sporunu yerinde göstermek istedikleri için böyle bir çalışmayı yaptıklarını belirten beden eğitimi öğretmeni Semih Düren, Kayak tesislerinde öğrencilerimiz kayaklarını giydiler,eğitim yaptık. Şimdi, kaymaya çalışacaklar. Benim hedefim bu coğrafyada yaşayan öğrencileri kayakla tanıştırıp kaymalarını sağlamaktır dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:07 Kaynak: DHA
Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor
Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
TMSF, İki Şirketi Satışa Çıkardı! İhaleler 12-13 Şubat Tarihlerinde
Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" Dediği Projenin Detayları Ortaya Çıktı: Doğu Kudüs Filistin'e Bırakılacak