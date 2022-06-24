Ağrı Valiliğinden valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı - Son Dakika
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Ağrı Valiliğinden valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı

24.06.2022 17:37
Ağrı Valiliğinden valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı

Ağrı Valiliği, telefonla arayıp valiliğin adını kullanarak para isteyen ve yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Ağrı Valiliği, telefonla arayıp valiliğin adını kullanarak para isteyen ve yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin Ağrı Valiliği adına telefonla iş insanları ve vatandaşları arayarak para talep ettikleri ve yardım talebinde bulundukları yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığı belirtildi.

Valiliğin, bu tür taleplerde bulunmasının söz konusu olmadığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemesi, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmaması ve telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para, bağış talebinde bulunmayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara yanıt vermemelerini, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Valiliğinden valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Valiliğinden valiliğin adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarı - Son Dakika
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