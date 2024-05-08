İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı - Son Dakika
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Sağlık

İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı

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İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde onlarca mağdur ve yakını tarafından dava edilen dünyaca ünlü ilaç şirketi AstraZeneca, mahkeme kayıtlarında koronavirüs aşısının "nadir ancak tehlikeli yan etkileri" olduğunu kabul ederek dünya çapında bütün aşılarını geri çekme kararı aldı.

08.05.2024 10:40  Güncelleme: 10:44
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6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadele yıllar geçmesine rağmen sürerken, süreçte önemli aktörlerden biri olduğu iddia edilen ilaç şirketi AstraZeneca'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKET GERİ ADIM ATTI

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'de görülen bir davada 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edilen AstraZeneca, mahkeme kayıtlarında koronavirüs aşısının nadir ancak tehlikeli yan etkileri olduğunu kabul ederek aşıyı dünya çapında geri çekme kararı aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KULLANILAMAYACAK

Koronavirüsle mücadele sürerken Oxford Üniversitesi'nce geliştirilen aşı, AstraZeneca firmasının bugün yürürlüğe giren "pazarlama iznini" gönüllü olarak geri çekmesi sonrasında artık Avrupa Birliği'nde kullanılamayacak. Aşının geri çekilmesine yönelik benzer başvurular, İngiltere dahil daha önce onay veren diğer ülkelerde de yapılacak. Aşının geri çekilmesine ilişkin başvurunun 5 Mart'ta yapıldığı ve 7 Mayıs'ta yürürlüğe girdiği belirtildi. Avustralya Tedavi Ürünleri Otoritesi, Nisan 2023'te aşının kullanımını durdurmuştu.

"AŞI TROMBOZA NEDEN OLUYOR"

Şubat ayında yaptığı açıklamada aşının çok nadir durumlarda Trombositopeni Sendromu ile Tromboz'a neden olabileceğini itiraf eden şirketin çıkışı sonrasında bu sendrom İngiltere'de 80'den fazla ölümün yanı sıra yüzlerce ciddi yaralanmayla ilişkilendirildi.

İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı

AŞININ TİCARİ NEDENLERLE PİYASADAN KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Mağdur olduğu iddia edilen 50'den fazla kişi ve yakını şu anda şirketle Yüksek Mahkeme'de hukuk mücadelesi veriyor. Öte yandan AstraZeneca, aşının geri çekilmesi kararının bu davayla ilgili olduğunu reddediyor ve aşının ticari nedenlerle piyasadan kaldırıldığını öne sürüyor. Şirket, mahkeme belgelerinde yer alan Vaxzevria adlı aşının artık üretilmediğini ve/veya tedarik edilmediğini, yerini daha yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını söyledi.

İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı

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Son Dakika Sağlık İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muzaffer doğan: biontek aşısı olduk tedirginlik devam ediyor, çevremde genç yaşta tanıdık insanlar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti , Allah'ım bütün vatandaşlarımızı ailesini özellikle çocuklarını korusun bi virüs illetiyle hayatımız yaşama koşullarımız tamamen deyişti Allah'ım virüsten hayatını kaybeden tüm insanımıza rahmet eylesin günahlarını affetsin inşallah çok öksüz yetim çocuklar kaldı geriye :( 7 0 Yanıtla
  • Zafer Morkoç: Bizler aşı olmayın dediğimiz de bizlere deli diyordunuz. Şimdi aşı olanların hepsi pişman. 4 0 Yanıtla
  • Yılmaz Işık: amcam aşı olduktan bi kaç ay sonra kalp krizinden vefat etti 1 0 Yanıtla
  • Emre Acar: Aşı vurulmadıgım için sürekli çevre baskısı gördüm hatta her hafta şehir dışına çıkmama rağmen süprüntü testi vermek zorund kaldım genç yaşlı birçok kişi aşı ve virüs verdiği tepkiler yüzünden rahmetli oldu gerçi covid bitene kadar hasta olmadım doğru düzgün fakat bittikten sonra çok sık hastalandım Şuan iyiyim umarım tekrar öyle günler görmeyiz 0 0 Yanıtla

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