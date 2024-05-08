Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü - Son Dakika
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Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü

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Süper Lig'de şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray'ın, şampiyon olması halinde kasasına koyacağı rakam belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk durumunda yaklaşık 250 milyon lira gelir elde edecek.

08.05.2024 12:47  Güncelleme: 13:08
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Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kasasına koyacağı net rakam belli oldu.

250 MİLYON LİRA KAZANACAKLAR

Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyon olması durumunda da 40 milyon liraya yakın gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 maçı da kazanırsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak. Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak.

Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • aslan null: euroya vurduğunda 10 milyon euro bile etmiyor yapacaksanız düzgün haber yapın 54 5 Yanıtla
    ferhat eser: hakemlerin kıyaklarıda bonusu onu unutmuşsun 6 4
  • Okan: icardi ile mertersin maaşı zor çıkar bu paraya 36 2 Yanıtla
  • Ali Durmaz: yaptığınız haberdeki rakamı euro veya dolar'a çevirdiğinizde yaratmaya çalıştığınız algı ters orantılı hale geliyor sayın haberciler. 10 milyon dolar ile avrupa takımları ile mücadele edemezsiniz. 15 0 Yanıtla
    Ercan Karatas: İşleri O Ne Yapsınlar Ekmek Parası 7 0
  • Erdinç Şimşek: Para nedir elinin kiri !çok ta şeyapmamak lazim ;) 4 3 Yanıtla
  • Oktay Duru: yaw arkadaş şaka boy 30milyon euro sattık ne saçmalıyonız bubparanın kaç misli hesaplayın birde Bakambu var 10 milyon euro da o 40 milyon gs şampiyon oldu zaten???????? 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser: dzeko geseye saplar maçı kazanırsa gese tesadüfen şampiyon olsa bile sevinemez 2 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Çeyrek milyar komik bi rakam gunumuzdeki enflasyona göre . 0 0 Yanıtla

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