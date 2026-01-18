Ağrı Valisi Koç'tan Duygusal Veda - Son Dakika
Ağrı Valisi Koç'tan Duygusal Veda

18.01.2026 18:54
Giresun Valiliğine atanan Ağrı Valisi Mustafa Koç, veda ziyaretlerinde duygusal anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Giresun Valiliğine atanan Ağrı Valisi Mustafa Koç, görev yaptığı kentte veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf, vatandaş ve çocuklarla helalleşen Vali Koç'un vedası sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Giresun Valiliğine atanmasının ardından kentte veda ziyaretlerinde bulundu. Kent merkezi başta olmak üzere çeşitli noktalarda esnafı, vatandaşları ve çocukları ziyaret eden Vali Koç, Ağrılılarla tek tek vedalaşarak helallik istedi. Görev süresi boyunca halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediğini her fırsatta dile getiren Vali Koç, çarşı ve pazarlarda esnafla sohbet etti, iş yerlerini gezdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Vali Koç, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Vali Koç, Ağrı'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Görev sürem boyunca her zaman milletimizin yanında olmayı esas aldık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla Ağrı'ya hizmet etmeye gayret ettik" dedi.

Ağrı'nın gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Koç, görev süresi boyunca kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı tüm Ağrılılara teşekkür etti. Vali Koç, "Ağrı'yı ve aziz insanlarını daima muhabbetle anacağım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ve esnaf ise Vali Koç'un halkla kurduğu sıcak ilişkiyi, sahadaki aktif çalışmalarını ve çözüm odaklı yaklaşımını unutmayacaklarını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Giresun, Valilik

