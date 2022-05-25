Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü - Son Dakika
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Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü

25.05.2022 16:22

Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kenti çevreleyen sıra dağlar ile eteklerindeki köyler beyaza büründü.

Köylere mayısın son günlerinde yağan kar kışı aratmadı.

Kars

Kars'ın yüksek kesimlerine de mayısın son haftasında kar yağdı.

Kentte yüksek rakımlı bölgelerden dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Allahuekber Dağları ve yüksekteki yerleşim yerleri beyaza büründü.

Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü
Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü

YORUMLAR
500
3 bin rakımlı mahalle mayısta yağan karla beyaza büründü 3 bin rakımlı mahalle mayısta yağan karla beyaza büründü Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü - Son Dakika
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