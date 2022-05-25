Ağrı'nın yüksek noktaları mayısın son günlerinde beyaza büründü

Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kenti çevreleyen sıra dağlar ile eteklerindeki köyler beyaza büründü.
Köylere mayısın son günlerinde yağan kar kışı aratmadı.
Kars
Kars'ın yüksek kesimlerine de mayısın son haftasında kar yağdı.
Kentte yüksek rakımlı bölgelerden dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Allahuekber Dağları ve yüksekteki yerleşim yerleri beyaza büründü.
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