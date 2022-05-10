Ağrılı göçerler koyun sürüsüyle yaylaların yolunu tuttu - Son Dakika

Ağrılı göçerler koyun sürüsüyle yaylaların yolunu tuttu

AĞRI Ağrı'da hayvancılıkla uğraşan göçer aileler baharın gelmesi ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte yaylaların yolunu tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan biri olan havyancılıkla uğraşan Ağrılı göçer aileler, uzun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla beraber 2 bine yakın koyunla 5 ay sürecek yayla sezonu için yeşeren yaylaların yolunu tuttu. Aileleriyle birlikte yaklaşık 10 gün süren yolculuğun ardından yaylara varacak olan göçerler, koyunlardan sağdıkları sütle, peynir ve tereyağı yapıp satarak ek gelir elde ediyorlar.

Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını söyleyen göçerlerden Tekin Adıgüzel, yolcuklarının 10 gün süreceğini belirterek, "Biz küçük baş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bahar geldiği için yaylalara çıkma zamanı geldi. Bugünden itibaren yaylaya çıkacağız. Allah nasip ederse 5-6 ay yaylada kalacağız. Hayvanlarımızı Aladağ yaylalarına götürüp orada otlatıyoruz. 2 bin tane küçük baş hayvanla yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmaya başlıyoruz, 10 güne varırız Allah nasip ederse. Ailelerimizle gidiyoruz. Ailelerimiz orada koyunların sütlerini sağıp tereyağı ve peynir yapıyorlar. 6 ay sonra geri döndüğümüzde kuzuları ayrı satıyoruz. Koyunlar damızlık olduğu için onlar kalıyor" ifadelerine yer verdi.