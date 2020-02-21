AGÜ'de 5'inci Yaşam Bilimleri Kongresi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ'de 5'inci Yaşam Bilimleri Kongresi başladı - Son Dakika

AGÜ'de 5'inci Yaşam Bilimleri Kongresi başladı

6 saat önce

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Yaşam Bilimleri Kongresi başladı.

AGÜ'de 5'inci Yaşam Bilimleri Kongresi başladı, System.String[]

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Yaşam Bilimleri Kongresi başladı.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, biyoloji, genetik, tıp, eczacılık, biyomühendislik, kimya ve mühendislik bilimlerinde uzman, yaklaşık 250 katılımcı katıldı.


Kongreye telekonferans yöntemiyle bağlanan AGÜ Rektörü Prof Dr. İhsan Sabuncuoğlu, yaptığı konuşmada, etkinlik boyunca akademisyen, araştırmacı, uzman ve uygulayıcıların, gerçekleştirdikleri çalışmaların öğrencilerin vizyonlarına önemli katkı sağlayacağını söyledi.


Kongrede bilim ve bilim insanına ışık tutacak nitelikte bilgilerin konuşulacağını aktaran Sabuncuoğlu, şunları kaydetti:

"8 üniversite ve 2 bilim merkezinin yanı sıra öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte 5 lise ve 9 ilden yaklaşık 250 bilim insanının katılım göstereceği kongremizin, Yaşam Moleküler, Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Biyomühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nanoteknoloji ve diğer temel bilim alanlarında uzmanlık yapan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerimizin vizyonlarına önemli katkılar sunacağı inancındayız. Temel olarak kanser biyolojisi, proteomiks, biyoinformatik, doku mühendisliği, kök hücre, nanobiyoteknoloji, sinir bilim, immünoloji ve biyomedikal gibi önemli konuları ele alınacağı kongremizde, yaşam bilimleri alanında çalışan temel, klinik ve mühendislik bilim alanlarında çalışan uzman hocalarımızı öğrencilerle bir araya getirerek interaktif bir ortam yaratmayı hedefliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, otofaji çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kongre, en iyi bilimsel çalışma ödül töreninin ardından yarın sona erecek.

Abdullah Gül Üniversitesi, Genetik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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