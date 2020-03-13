AGÜ'de Şehitleri Anma Programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGÜ'de Şehitleri Anma Programı - Son Dakika

AGÜ'de Şehitleri Anma Programı

6 saat önce

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Tarih Kulübü tarafından, "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" adlı, Şehitleri Anma Programı düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı.

AGÜ'de Şehitleri Anma Programı, System.String[]

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Tarih Kulübü tarafından, "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" adlı, Şehitleri Anma Programı düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı.


İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle düzenlenen ve Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla devam etti.


Programın açılış konuşmasını yapan Tarih Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Musab İmir, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.


İmir, "Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklal Marşı, 'hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir' diyerek özetler Peyami Safa. Bir asıra bir senenin kaldığı bugünün, 99 yıl öncesine kıyasla savrulan gençliğe katabileceği meziyet hala tükenmemiş aksine her geçen gün kendine yeni anlamlar ve meziyetler yüklemiştir" diye konuştu.


İstiklal Marşı'nın, hürriyetimizin tarih sayfalarına son kez işlenişi olduğunu dile getiren İmir, "Bu hürriyet ki Çanakkale'de, Balkanlar'da, Kafkaslarda, Sarıkamış'ta, İstiklal Harbinde yüz binlerce insanın canına mal olmuştur. Hürriyeti için can veren Türk milletinin parolası daima ya İstiklal ya Ölüm olmuştur" dedi.


Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, şehitlerle ilgili hazırlanan film izletildi. Anma programı, öğrencilerin sahneye koyduğu şehitleri konu alan piyesle sona erdi. Programa katılanlar daha sonra, Tarih Kulübü tarafından düzenlenen, şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
23:20 Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı
23:20 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
23:18 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:30:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AGÜ'de Şehitleri Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]