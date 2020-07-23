AGÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), öğrencilerin en çok memnun kaldığı üniversiteler sıralamasında, devlet üniversiteleri arasında geçen yılki başarısını tekrar ederek bu yıl da Türkiye birincisi oldu..

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yayınlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 yılı sonuçlarına göre en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında birinci sırada yer alan AGÜ, tüm üniversiteler sıralamasında ise 5'inci oldu.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmaya, 192 üniversiteden tüm sınıflar düzeyinde yaklaşık 40 bin öğrenci katıldı.

Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi.

AGÜ, araştırmada, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, kişisel gelişim ve kariyer desteği kategorilerinde devlet üniversiteleri arasında en çok puan alan üniversite oldu.

Beş yıldır yapılan araştırmada devlet üniversiteleri arasında 2016 yılında 3'üncü, 2017 ve 2018 yıllarında 2'inci, 2019 ve 2020 yıllarında ise 1'inciliği elde eden AGÜ, tüm üniversiteler sıralamasında ise 2016 ve 2018 yıllarında ilk 7, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında ise ilk 5'te yer aldı.