Ağustos Böceği ve Karınca Filmi - Son Dakika

Efsane hikaye şimdi beyaz perde’de.

Zamanın birinde, ormanın içinde böceklerle çiçekler mutlu bir şekilde yaşarlarmış … Bu böceklerden biri Ağustos Böceği bir diğeri de Karınca’ymış. Karınca çalışmayı çok seven çalışkan, Ağustos Böceği ise sürekli gezen, hayalperest, ve tembel bir hayat yaşarlarmış,

Bir gün Ağustos Böceği ve karıncanın hayatı ormanda buldukları bir define haritası ile macera ve eğlence dolu bir hâl alacaktır

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Jumper Treasure Hunting

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2020

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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