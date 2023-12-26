Adana\'da \'Aha dayıya sor\' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

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2015 yılında hırsızlıktan yakalanan ve kendisini dua kitabı sattığını söyleyerek savunan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken "Aha dayıya sor" ifadesiyle tanınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Hüseyin T. bambaşka biri olurken bir paylaşımındaki "4 kere hacca gittik geldik" ifadeleri dikkat çekti.

"AHA DAYIYA SOR" DİYEREK HERKESİ GÜLDÜRMÜŞTÜ

28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık vermişti. Dua kitabı sattığını söyleyen ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine tek kelime edemeyen Hüseyin T., polis memurlarını da konuşmalarına dahil ederek "Aha dayıya sor" diyerek herkesi güldürmüştü.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Söz konusu video ile tanınan genç yıllar sonra ortaya çıktı. 8 yıl sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hüseyin T. bir paylaşımında da "4 kere hacca gittik geldik" ifadelerini kullandı.

İşte o gencin son hali;