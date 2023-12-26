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Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu

Adana'da yıllar önce adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına "Aha dayıya sor" diyerek yanıt veren Hüseyin T. 8 yılda bambaşka biri oldu. Videolar paylaşan genç, "4 kere hacca gittik geldik" dedi.

26.12.2023 - 10:22,  Güncelleme: 11:07
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2015 yılında hırsızlıktan yakalanan ve kendisini dua kitabı sattığını söyleyerek savunan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken "Aha dayıya sor" ifadesiyle tanınmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Hüseyin T. bambaşka biri olurken bir paylaşımındaki "4 kere hacca gittik geldik" ifadeleri dikkat çekti.

"AHA DAYIYA SOR" DİYEREK HERKESİ GÜLDÜRMÜŞTÜ

28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık vermişti. Dua kitabı sattığını söyleyen ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine tek kelime edemeyen Hüseyin T., polis memurlarını da konuşmalarına dahil ederek "Aha dayıya sor" diyerek herkesi güldürmüştü.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Söz konusu video ile tanınan genç yıllar sonra ortaya çıktı. 8 yıl sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hüseyin T. bir paylaşımında da "4 kere hacca gittik geldik" ifadelerini kullandı.

İşte o gencin son hali;

'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! Adanalı genç 8 yılda bambaşka biri oldu
'Aha dayıya sor' diyerek ünlenmişti! Adanalı genç 8 yılda bambaşka biri oldu
Adana\'da \'Aha dayıya sor\' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
YORUMLAR (8)
  • Necati Kaya: Hacca hangi para ile gitti acaba. Yanıtla 46 16
  • Cem Özdemir: yüzüne nur inmiş maşallah ve inşallah bu yolda devam eder hayırlısı Yanıtla 45 16
  • tolga soyadsız: Michael Jackson bile bu denli bile açık tenli olamadi, mümkün değil Yanıtla 37 10
  • Serkan Basar: üstü forma altını sorma Yanıtla 16 10
  • Mahmut Yamaç: İkisi aynı kişi değil gibi geldi bana Yanıtla 10 6
  • Ayhan Aygün: Aha hacıya sorr :)) Yanıtla 14 1
  • Oktay KUŞÇU: o olmadığı burnundan belli burun da estetik değil zaten Yanıtla 3 2
  • Ayhan Aygün: Aha hacıya sorr :) Yanıtla 1 3

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SON DAKİKA: Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu - Son Dakika
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