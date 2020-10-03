Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor - Son Dakika

Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan esnaf; pandemi ve ekonomi açmazında yardımlaşma modelinin uygulanmasını istiyor.

Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan esnaf; pandemi ve ekonomi açmazında yardımlaşma modelinin uygulanmasını istiyor.

Kırşehir'de 2011 yılında Yılın Ahisi seçilen Hayati Ünsal, ahiliğin getirdiği öğreti ve prensiplerle yaşanılan sıkıntılardan uzaklaşılabileceğini söyledi. Ünsal, "Yardımlaşma ve kardeşliğe ihtiyacımız çok fazla, sıkıntı büyük arkadaşlarımız da bizlerde dahil iş yapamıyoruz. Kırşehir'de, büyük bir sıkıntı baş gösterdi. Arkadaşlarım sigortasını ödeyemiyor. Bu durumdan çıkış noktasını ise ben Ahilik prensiplerinde görüyorum. Yardımlaşma ve dayanışma şart oldu" dedi. Çırak yetişmediğinden de bahseden Ünsal, esnafların sıkıntı içerisinde olduğunu şöyle anlattı:

"Terzilik yapıyorum. Bir pantolonun maliyeti 250 lira olmuş. Kaç esnaf bu maliyeti karşılayabilir. Esnaflar, tamiratla gününü gün etmeye çalışıyor. Ahiliğin getirdiği prensiplerle birbirimizden haberimizin olmasını istiyorum. Çok kopuğuz, çok kopmuşuz." Esnaf olarak çıraklık döneminde olduğunu belirten Mustafa Barlas ise ahi esnafından esnaflığı öğrenme gayretinde olduğunu ve pandeminin ahilikte var olan ekonomik modeli uygulanma aşamalarını öğrettiğini belirtti.

13. yüzyılda Ahi Evran döneminde gelişen ahilik, özünü Türk–İslam evren tasavvuru ile bilgi ve beceri sisteminden alıyor. Bu sistemde zengin ile fakir, üretici ile tüketici, işgücü ile sermaye ve millet ile devlet arasında iyi ilişkiler ve denge söz konusu. Çalışmada, ahilik felsefesinin günümüz toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti, çalışma ve çevre standartları, iş ahlakı gibi konularla paralellik gösterdiği uzmanlarca ve yapılan araştırmalarda belirtiliyor. - KIRŞEHİR

Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor
Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor
Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor
Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor

Kırşehir, Ekonomi, Ahilik, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hollanda'da 'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor Trabzonspor maçı sonrası göbek atan Sumudica'nın takımdan gönderilmesi gündemde Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Ailesi ile sorun yaşayan adam, not bırakıp helallik isteyip intihar etti Ailesi ile sorun yaşayan adam, not bırakıp helallik isteyip intihar etti         
13:42
15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü 15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü         
13:10
İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında! İpek'i hayattan koparan silahlı saldırı güvenlik kamerasında!         
13:04
Pınar Gültekin'in katili olay günü bağ evine gelen kardeşine 'kokoreç yaktığını' söylemiş Pınar Gültekin'in katili olay günü bağ evine gelen kardeşine 'kokoreç yaktığını' söylemiş         
12:34
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı         
11:10
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Sivaslı genç, babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı Sivaslı genç, babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı         
08:46
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış         
08:30
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 14:59:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei