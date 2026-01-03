Ahır çatısından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Ahır çatısından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Ahır çatısından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
03.01.2026 14:19
Ordu'da Ferhat Gölbaşı, çatıda kar temizlerken düştü ve yaşamını yitirdi.

ORDU'da ahırın çatısında biriken kar kütlelerini temizlerken dengesini kaybedip zemine düşen Ferhat Gölbaşı (73), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Mesudiye ilçesi Sarıca Mahallesi'nde Ferhat Gölbaşı'na ait ahırda meydana geldi. Ferhat Gölbaşı, yoğun yağış nedeniyle biriken karı temizlemek için ahırın çatısına çıktı. Gölbaşı, karla kaplı çatıda dengesini kaybedip yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Ferhat Gölbaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gölbaşı'nın cenazesi, Mesudiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı belirtilen Gölbaşı, bugün Mesudiye Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Sarıca Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

