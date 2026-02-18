Ağrı'nın bir köyünde akşam saatlerinde koyunlarını ağıla kapatmaya hazırlanan çoban, beklemediği bir "dev" sürprizle karşılaştı.
Ahırın içinde koyunların arasında dolaşan devasa tavşanı gören çoban, gözlerine inanamadı. Normal bir tavşanın neredeyse üç-dört katı büyüklüğündeki hayvanı gören çoban, hemen cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı.
Görenleri hayrete düşüren dev tavşan, kısa süre sonra ahırdan çıkarılarak doğal yaşam alanına geri salındı.
Son Dakika › Yaşam › Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?