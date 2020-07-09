Ahırlı'da karantinaya alınan mahallenin yollarında asfalt çalışması yapıldı
Konya'nın Ahırlı ilçesinde, geçen hafta iki kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan mahallenin yollarında asfalt çalışması yapıldı.
Konya'nın Ahırlı ilçesinde, geçen hafta iki kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan mahallenin yollarında asfalt çalışması yapıldı.
Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Bademli Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte asfaltlama çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Biz bu süreçte mahallemize moral olması için ihtiyaç duyulan asfaltlama çalışmalarını tamamladık. 'Siz karantiya uyun biz yollarımızı yapıyoruz' sloganı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.
Akgül, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere ilgililere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ahırlı'da karantinaya alınan mahallenin yollarında asfalt çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak