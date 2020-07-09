Ahırlı'da karantinaya alınan mahallenin yollarında asfalt çalışması yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, geçen hafta iki kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan mahallenin yollarında asfalt çalışması yapıldı.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Bademli Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte asfaltlama çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Biz bu süreçte mahallemize moral olması için ihtiyaç duyulan asfaltlama çalışmalarını tamamladık. 'Siz karantiya uyun biz yollarımızı yapıyoruz' sloganı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Akgül, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere ilgililere teşekkür etti.