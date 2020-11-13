Ahıska Türkleri Sürgünü 76. yılında İstanbul'da anılacak - Son Dakika

Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 yılında Sovyetler Birliği (SSCB) tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilişinin 76. yılı için İstanbul'da anma programı düzenlenecek.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenecek program sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalı Türkler ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif ve dualar ile başlayacak. Davetlilerin ve sürgün tanıklarının konuşmaları ile devam edecek programda resim, fotoğraf sergisi, sürgün şahitlerine hediye takdimi ve lokma dağıtımı yapılacak.

Programla ilgili bilgi veren DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "DATÜB olarak her yıl Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgününü anma programlarını gerçekleştiriyor. Geçmişte yaşanan acıları unutmadan gelecek nesillerimize aktarıyoruz. Geçen yıl bu acı olayın 75. yılında ilk defa Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 binden fazla kardeşimizin katılımı ile anma programı gerçekleştirdik. Bu yıl ise korona virüs salgını nedeniyle sadece İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin katılımı ile tedbirli bir şekilde düzenleyeceğiz. Şimdiden sürgün sırasında hayatını kaybeden büyüklerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - İSTANBUL