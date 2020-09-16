Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Kaymakam Fikret Dağ, görevine başladı.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön planda olan ilçenin tanıtımına ağırlık vereceklerini belirten Dağ, şunları aktardı:

"Tüm mesai arkadaşlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde ilçemizde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ahlat çok özel bir şehir. Gerek tarihi dokusu gerekse doğal güzellikleriyle son derece zengin bir yer. Ahlat'a bir şeyler yapmak için hep beraber çalışacağız."