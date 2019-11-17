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Ahlatcı'dan muhtarlara ziyaret

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Merkezdeki mahalle muhtarlarını ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sohbet ettiği muhtarlardan gelen talepleri de dinleyerek tek tek not aldı.


Demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu dile getiren Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili tutumunun da önemli olduğuna dikkat çekti.


Ahlatcı, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurduklarının altını çizdi.


Siyasetçilerin bir parti çatısı altında görev yaparken mahalle muhtarlarının herhangi bir siyasi bağlantısı olmaksızın bulundukları bölgenin seçilmiş temsilcileri olduğunu dile getiren Başkan Ahlatcı, "Bazen bir mahalledeki ve bir vatandaşımızın sorunu tespit etmemiz ve doğru zamanda adım atmamız mümkün olmayabilir. Ancak muhtarlarımız bulunduğu mahallenin bazen bir babası gibi bazen bir ağabeyi gibi her şeyiyle sorumlu olan oranın her şeyiyle dertlenen insanlardır. Onların varlığı önemli. Bunun farkındayız. Muhtarlarımızla ilişkilerimize özen gösteriyoruz. Amacımız ülkemizi ve Çorum'u daha ileri taşımak" dedi. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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