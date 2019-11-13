Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı