Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Son Dakika

Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

7 saat önce

Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Altan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ahmet Altan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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