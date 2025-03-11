Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalan makinesine bağladı - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalan makinesine bağladı

Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı\'yı yalan makinesine bağladı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Derin Futbol programında, izleyicileri ekran başına kilitleyen ilginç bir an yaşandı. Programın dikkat çeken yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yalan makinesine bağlanarak kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Test sırasında ortaya çıkan sonuçlar gündem oldu.

11.03.2025 11:07
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Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında ilginç bir an yaşandı. Programın yorumcularından Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yalan makinesine bağlandı. Rasim Ozan'ın Ahmet Çakar tarafından yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ve makinenin verdiği yanıtlar gündem oldu.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Programın diğer yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin'in de yer aldığı bu özel yayında, Rasim Ozan Kütahyalı'nın dürüstlüğü test edildi. Ahmet Çakar tarafından yöneltilen çeşitli sorulara yanıt veren Kütahyalı, verdiği cevaplarla ve makinenin tepkileriyle gündem oldu.

Test sırasında sorulan sorular ve alınan yanıtlar, programın seyircileri kadar stüdyodaki diğer yorumcuları da hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Yalan makinesinin gösterdiği tepkiler, zaman zaman Kütahyalı'yı zor durumda bırakırken, bazı anlar da büyük kahkahalarla karşılandı.

VERDİĞİ YANITLAR OLAY OLDU

Bu ilginç deneyim, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programın ilgili bölümlerinden alınan kesitler, birçok platformda paylaşılırken, izleyiciler Rasim Ozan Kütahyalı'nın verdiği yanıtlara ve makinenin sonuçlarına dair yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar, bu testin programın en eğlenceli anlarından biri olduğunu belirtirken, bazıları ise yalan makinesinin doğruluk payını sorgulayan yorumlar yaptı. Ancak her halükârda, Derin Futbol yine uzun süre konuşulacak bir bölüme imza atmış oldu. Bu olay, programın unutulmaz anları arasına şimdiden girdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar, Beyaz Tv, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalan makinesine bağladı - Son Dakika

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