Ahmet Çalık 4. Yıl Dönümünde Anılıyor

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının dördüncü yılında anılıyor.

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında giyen Çalık, bu maçtaki başarılı performansıyla ilk kez adından söz ettirdi.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı takımla 118 maçta görev yaptı.

Galatasaray'a transfer oldu

Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev yapan Çalık, 56 maçta süre aldı. Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.

Milli takım kariyeri

Milli takımlara 16 yaş altı kategorisinden itibaren davet edilen Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım formasıyla 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.

Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.

Futbol camiasının sevilen isimlerinden Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası takım arkadaşları, sosyal medya hesaplarından futbolcunun yardımsever kişiliği ve düzgün karakteriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları da "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.