Ahmet Davutoğlu: Ay Yıldızlı Bayrağımız; Bütün Kesimleriyle Aziz Milletimizin Namusu, Onuru ve En Kutsal Değeridir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rengini aziz şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı bayrağımız; bütün kesimleriyle aziz milletimizin namusu, onuru ve en kutsal değeridir. Bayrağımıza yapılan bu saygısızlık, aralarında şehitleri bu bayrağa sarılmış Kürt vatandaşlarımızın da bulunduğu 86 milyonluk aziz milletimizin tamamına yapılmış açık bir saldırıdır ve asla cezasız, karşılıksız bırakılmamalıdır." dedi.