Ahmet Güneştekin'in 'Cennette Bir Gün' eseri Yeşilay Dergisi'nin kapağında - Son Dakika

Ünlü sanatçının "Hafıza Odası" başlıklı sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşan 'Cennette Bir Gün' adlı eseri, Yeşilay Dergisi'nin Haziran ayı kapağı olarak tasarlandı. Renklerin altına sakladığı duygularla bugünü, geleceğe taşımayı hedefleyen Güneştekin'in çok beğenilen eseri, bin 37'nci sayıyı geride bırakan Yeşilay Dergisi'nin arşivine eklenmiş oldu.



Uzun yıllar boyunca Türkiye'yi il il dolaşarak, çeşitli tarihi mekanlarda sergiler açan ve çocuklar için resim atölyeleri yapan Ahmet Güneştekin, "Hepimizin sağlığı ve geleceği için iyi ve sağlıklı bir yaşam mücadelesi veren ve Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaşan Yeşilay, çalışmalarıyla beni her zaman etkilemiştir. Ben de iyi ve sağlıklı bir yaşam için sanatın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Yeşilay Dergisi vesilesiyle bu özel sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelmekten gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.