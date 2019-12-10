Son Dakika Haberleri: Ahmet Hakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Ahmet Hakan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ahmet Hakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Hakan, AA'nın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Coşkun, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler'den fotoğraflar hakkında bilgi alan Coşkun tercihini, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar Futbolu Heyecanı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamaya sunulan bütün fotoğrafların etkileyici olduğunu kaydeden Ahmet Hakan, "Hepsi yaşadığımız dünyaya ayna tutuyor. Bir anın bize hissettiklerini yansıtıyor. Çok etkilendim, hangisini seçeceğimi bilemedim. Bütün arkadaşları kutluyorum, bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Ahmet Hakan Coşkun, Hürriyet Gazetesi, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Hakan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]