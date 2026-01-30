Ahmet Kaplan Yarı Finalde Elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda "quad" tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, yarı finalde Hollandalı Sam Schroder'e 2-0 yenildi.

Dünya 4 numarası Ahmet, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında 2 numaralı seribaşı Schroder'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.

Milli para tenisçi, böylece Avustralya Açık'ı üst üste ikinci kez yarı finalist olarak tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmet turnuva boyunca kortta gösterdiği azim, mücadele gücü ve istikrarlı performansıyla Türk tenisinin yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bize yaşattığın gurur için teşekkürler Ahmet. İnanıyoruz ki daha nice başarılara birlikte tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.