Ahmet Kavalcı: "Vagner Love'ın Sözleşmesini Feshettik"
1 saat önce
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.
Beşiktaş
yöneticisi Ahmet Kavalcı
, Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor
ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavalcı, siyah-beyazlı oyunculardan Quaresma
'nın durumunun sorulması üzerine, "Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ancak Vagner Love'ın sözleşmesini feshettik. Kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:12 Kaynak: DHA
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