Son Dakika Haberleri: Ahmet Kavalcı: "Vagner Love'ın Sözleşmesini Feshettik"

Ahmet Kavalcı: "Vagner Love'ın Sözleşmesini Feshettik"

1 saat önce

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.

Ahmet Kavalcı:


Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavalcı, siyah-beyazlı oyunculardan Quaresma'nın durumunun sorulması üzerine, "Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ancak Vagner Love'ın sözleşmesini feshettik. Kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Beşiktaş, Ahmet Kavalcı, Spor
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