Ahmet Kaya'nın Hayatı Film Oluyor 'AHMEDO'

ULUSLARARASI DEV BİR YAPIM

Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan 'AHMEDO İki Gözüm' filmin yönetmenliğini uluslararası pek çok ödüle sahip olan İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yapıyor. Usta Sanatçı Ahmet Kaya'nın Malatya'da başlayan ve Paris'te son bulan hayatının konu edildiği filmde bir dönemin karanlıkta kalan gerçekleri ilk kez beyaz perdeye aktarılıyor.

AHMET KAYA'YA KİM, NASIL TUZAK KURDU?

Yapımcılığını 7. Sanat Sinema, Ökkeş Sevimli, Arafat Rüzgar ve Eşref Bukan'ın yaptığı filmde Ahmet Kaya'nın hayatına mal olan olaylar çarpıcı ve hafızalardan silinmeyecek sahnelerle izleyiciye sunulacak. 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek sorunun cevabı'AHMEDO İki Gözüm' adlı filmde yer alacak.

AHMET KAYA'YI KİM CANLANDIRACAK?

Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı, yerli ve yabancı yüzlerce oyuncunun rol alacağı 'AHMEDO İki Gözüm' adlı filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı ise sır gibi saklanıyor. Öyle ki filmin setinde fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor. Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.