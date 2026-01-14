Ahmet Nalbant Yeniden Başkan

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nalbant, yeniden göreve seçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı salonunda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Nalbant tek aday olarak katıldı.

Yeniden, Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçilen Nalbant'ın yönetim kurulu listesinde Mustafa Çalışkan, Kadir Baş, İbrahim Şarlak, İrfan Pekdoğru, Eray Balkan, Hilmi Er, Taner Meriç, Hasan Küçük yer aldı.

Kongreye siyasi parti temsilcileri, kurum ve dernek başkanları ile diğer ilgililer katıldı.