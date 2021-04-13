Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN) - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN)

13.04.2021 14:25

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanı Emre Kocadağ, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ diz tendonu kopan ve dün ameliyat edilen Cenk Tosun'u hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çebi ve Kocadağ ile milli golcünün doktoru açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, deneyimli oyuncunun çok üzgün olduğunu belirterek, "Cenk Tosun çok üzgün. Henüz toparlanabilmiş değil. Sadece konu dizindeki ameliyatı değil, aynı zamanda psikolojik olarak da kendisini çok moralsiz hissediyor. Moral vermeye çalıştık, toparlayacak en kısa zamanda. Futbol bu, futbolun fıtratında bunlar var. Olmasa çok iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler daha çabuk tedavi ederler ayaklarını bacaklarını. İnşallah öyle olacağını umuyorum, kendisine de söyledim. Öncelikle doktorumuza ve gösterdikleri ihtimama çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir ameliyat geçirmiş. Kiralık bile olsa o bizim çocuğumuz. O açıdan biz her türlü sıkıntı ve üzüntü çekiyoruz. ve kendisine de ifade ettim: Bu kapı sonuna kadara kendisine istediği her an her dönemde sonuna kadar açıktır. Bu onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da içtenlikle söyledik camia olarak" dedi."ŞAMPİYON OLDUK DİYEMEYİZ"Çebi, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Takımın morali çok iyi. Kendilerini çok iyi ve hazır hissediyorlar. Ama daha 8 maç var. Rakiplerin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorundayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerden bir adım öndeyiz" değerlendirmesinde bulundu."SÖZLEŞMELER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"Takıma büyük katkı sunan Rachid Ghezzal'ın bonservisinin alınıp alınmayacağı yönündeki soruya ise Ahmet Nur Çebi, "Sadece Ghezzal değil. Diğer futbolcularımın da çok katkısı var. Onlarda da kontrat bekleyen isimler var. Ghezzal'ın başarısı ortada ama bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda sözleşmeler gündemimizde değil. Yolumuza devam etmek için her türlü arzu ve isteğimiz var" karşılığını verdi.Çebi, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Aboubakar'ın durumu için ise "Bugün dünden daha iyi. İnşallah maça hazır hale gelir. Sonuçta futbolcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Acele etmemek lazım" dedi.EMRE KOCADAĞ: MORAL VERMEYE ÇALIŞTIKBeşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Cenk Tosun'un kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı, "Çok üzüldük, kendisi de çok üzgün ama moral ve motivasyon vermeye çalıştık. İnşallah kısa sürede aramıza dönecek. Hem milli takım için hem Beşiktaş için hem kulübü Everton için önemli bir oyuncu. Dua ediyoruz, inşallah iyi bir şekilde sahalara döner" diye konuştu.TEKİN KEREM ÜLKÜ: ESKİSİNDEN DAHA İYİ DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUMBeşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ise şunları kaydetti:

"Gayet başarılı bir operasyon geçti. Operasyon sonrasında da herhangi bir komplikasyon ve sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anda Cenk'in sağlık durumu gayet iyi. Biz bu tip yaralanmalarda yaralanma şiddeti ve yaralanmanın durumuna göre sürenin nispeten uzun olabileceğini tahmin edebiliyoruz ama neticede Cenk çok kuvvetli bir oyuncu. Hem yaşı hem enerjisi hem mental yapısı itibarıyla eskisinden daha iyi döneceğini düşünüyorum. Umarım en kısa sürede tekrar sahalarda görürüz, özlediğimiz golleriyle birlikte izleme şansımız olur."

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN)
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN)
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN)
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN)
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN)

Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın kapısı Cenk'e her zaman açık (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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