Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ziyaret
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Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ziyaret

7 saat önce

Çebi, Başkan Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı ile sohbet ederken hakemlerin yaptığı hatalar kosunuda fikir alış verişinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ziyaret, System.String[]

Çebi, Başkan Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı ile sohbet ederken hakemlerin yaptığı hatalar kosunuda fikir alış verişinde bulundu. Kulüplerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündemdeki sorularla ilgili konuşurken hakem konularında titiz ve hassas olduklarını belirtti.


Çebi ise "Biz de bu konuda çok üzgünüz gereğinin yapılmasını düşünüyoruz. Biz kesinlikle Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın gerekeni yapacağına inanıyoruz. Gerekenin yapılmadığını görmeden gereksiz tepkiyi doğru bulmuyoruz. Aşırı tepkinin karşısında sonuç almak değil sonuca gitmek önemlidir. Kısaca şov olsun diye tepki göstermek değil sonuca gitmenin daha mantıklı olacağı inancındayım" dedi


Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ise Türkiye'deki tüm kulüplere eşit mesafede yaklaştıklarını ve sorunları hep birlikte çözmek için mücadele ettiklerini söyleyerek Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini kongrede kazanmalarından dolayı teşekkür etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:03 
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