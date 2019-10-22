Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada!
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada!

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada!

33 dakika önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı bir arada!, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, içeriği hakkında bilgi verilmeyen görüşmenin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.


Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı belirtildi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:59 
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