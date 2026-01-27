Ahmet Şık'tan Komisyona Olağanüstü Toplantı Çağrısı - Son Dakika
Ahmet Şık'tan Komisyona Olağanüstü Toplantı Çağrısı

27.01.2026 14:41
Ahmet Şık, kaygı verici gelişmelere karşı Komisyon'un toplantıya çağrılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, son günlerde çözüm sürecine ilişkin kaygı verici gelişmeler ve provokasyon girişimleri olduğunu belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu olağanüstü gündemli toplantıya çağırdı. Şık, "Tehlikeli gelişmeler yaşanırken Komisyon sessiz kalmamalı ve üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

TİP'li Şık, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na başvurarak olağanüstü gündemli toplantı talebinde bulundu. Şık'ın başvurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İşçi Partisi olarak barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık temelinde Kürt Sorunu'nun çözümü için taşıdığımız sorumlulukla içinde yer aldığımız Komisyon'un son günlerde yaşanan kaygı verici gelişmelere ve provokasyon girişimlerine kayıtsız kalması kabul edilemez niteliktedir.

Bölgemizde ve ülkemizde barışın, kardeşliğin, laikliğin, eşitliğin ve özgürlüğün sesinin yükselmesi gerekmekteyken Suriye'deki kanlı saldırı ve katliam girişimleri; Nusaybin sınır hattında bayrak indirilmesi, Mersin'de bir Kürt gencinin rastgele açılan ateşle öldürülmesi ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi gibi provokatif gelişmelere yol açmıştır. Bu tehlikeli gelişmeler yaşanırken Komisyon sessiz kalmamalı ve üzerine düşeni yapmalıdır.

Anılan nedenlerle Komisyon'un ivedi olarak bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü gündemli olarak toplanması gerekmektedir. Olağanüstü gündemli toplantıya gerekli aktarımları yapmak üzere ilgili kişi ve kurumlar davet edilmeli. Kaygı verici gelişmelerin ve provokasyon girişimlerinin önlenmesi için Komisyon sağduyu çağrısında bulunmalı ve ortak bir tutum geliştirmelidir. Komisyon, sürüncemede bırakılan raporunu derhal tamamlayarak gerekli yasal adımların atılması için azami çaba göstermelidir. Tüm bu taleplerin karşılanması amacıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş taşıdığı sıfatın sorumluluğu ve 'Komisyon Çalışma Usul ve Esaslar'nın 5. maddesi uyarınca derhal olağanüstü gündem ile Komisyon'u toplantıya çağırmalıdır."

Kaynak: ANKA

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
