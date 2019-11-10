Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Galip gelemediğimiz için üzgünüz"
Son Dakika Spor Ahmet Taşyürek: 'Galip gelemediğimiz için üzgünüz'

Ahmet Taşyürek: "Galip gelemediğimiz için üzgünüz"

7 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1 puanla ayrıldıkları Hatayspor maçı sonrası, "İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum.

Ahmet Taşyürek:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 1 puanla ayrıldıkları Hatayspor maçı sonrası, "İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Galip gelemediğimiz için üzgünüm" dedi.


TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, maç sonu basın toplantısında, "İki takımın da iyi olmadığını düşünüyorum. Kırılma anlarında son vuruşları yapamadığımız için skoru değiştiremedik. İstediğimiz geçiş hücumlarını da planladığımız gibi yapamadık. Oyuna giren arkadaşlarımızdan da gerekli katkı alamadık. Sonradan oyuna dahil olan Nouri de sakatlıktan dolayı oyun dışında kaldı. Son bölümü 10 kişi oynadık. İç sahada oynadığımız Boluspor maçıyla birlikte en kötü maçımızdı. Bu sene ligde enteresan sonuçlar oluyor. Liderle 12. sıradaki takım arasında neredeyse puan farkı yok. Herkesin play-off hesabı yaptığı bir lig. Galip gelemediğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ahmet Taşyürek, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi! Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular! Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:59:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Taşyürek: "Galip gelemediğimiz için üzgünüz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]