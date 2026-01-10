Ahrweiler\'de Selin Yıkıcı Etkileri Sürüyor

Almanya'da 2021 yılında yaşanan sel felaketinin en yıkıcı etkisinin hissedildiği Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler bölgesinde felaketin üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçmesine rağmen bölgenin birçok noktasında onarım ve inşa çalışmaları hala devam ediyor. Selden etkilenenlerin yaklaşık yüzde 36'sı hala evlerine dönemezken, özel konutların üçte birine yakını henüz tam olarak bitirilemedi.

Almanya'da 2021 yılında yaşanan sel felaketinin yaraları hala tam olarak sarılamadı. Özellikle Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde etkili olan felaket, büyük can ve mal kaybına yol açtı. Ahr Nehri'nin taşması ve yoğun yağışlar nedeniyle sel suları kısa sürede yükselirken, yalnızca Ahr Nehri güzergahında 135 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ise yaklaşık 200 can kaybı yaşanırken, 65 bin kişinin hayatı olumsuz etkilendi. Almanya genelinde 9 bin bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü; bunların 8 bin 800'ü Ahr Vadisi'nde bulunuyordu.

Ahrweiler ve çevresindeki kasabalar adeta yok oldu

Sel felaketinin en yıkıcı etkisi Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler bölgesinde hissedildi. Ahr Nehri'nin taşması sonucu kasaba ve köyler tamamen sular altında kaldı. Bölge adeta harabeye döndü. Ahrweiler'de çok sayıda bina çöktü, yollar yok oldu, köprüler yıkıldı ve yerleşim alanları kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı evlerini kaybederken, çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Felaketin üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçmesine rağmen, bölgenin birçok noktasında onarım ve inşa çalışmaları sürüyor.

Aşırı bürokrasi ve yavaş ilerleyen yeniden inşa süreci

Federal yardım fonlarının tamamının hala mağdurlara ulaşmamış olması, yardım başvuru süreçlerinin karmaşıklığı nedeniyle birçok kişi ve işletmenin ödemelerini geç almasına ya da teknik engellere takılmasına yol açtı. Başvuru sürelerinin yetersiz kalması nedeniyle son başvuru tarihi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. Ahr Vadisi Demiryolu'nun (Ahrtalbahn) hala tam kapasiteyle hizmete girememesi ve yıkılan birçok köprünün yeniden inşa edilememesi, bölgede yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ağır hasarlı binalar için alınan yıkım kararları ile yeni imar planlarındaki belirsizlikler, bazı vatandaşların hala geçici çözümlerle yaşamak zorunda kalmasına neden oluyor. Bu durum, Almanya'da yalnızca fiziksel bir yeniden inşanın değil, aynı zamanda afet yönetimi mevzuatının da modernize edilmesi gerektiği yönünde güçlü bir kamuoyu oluşmasına yol açtı.

Uzmanlar, nehir yataklarının daraltılması ve aşırı betonlaşmanın, suyun doğal yayılımını engellediğini vurguluyor. Yeniden inşa sürecinde, beton yerine suyun emilmesini sağlayacak "doğa odaklı çözümlerin" hala yeterince uygulanmadığına dikkat çekiliyor.

Özel konutların üçte birine yakını henüz tam olarak bitirilemedi

2026 yılı başındaki yerel raporlar, selden etkilenenlerin yaklaşık yüzde 36'sının felaketin üzerinde yıllar geçmesine rağmen bile evlerine dönemediklerini gösteriyor. Altyapı ve kamu binalarının çoğu büyük oranda tamamlanmış olsa da, özel konutların ve tamamen yıkılan binaların yeniden inşasının hala devam etmekte olup, bazı tahminlere göre özel konutların üçte birine yakını henüz tam olarak bitirilemedi. - AHRWEİLER