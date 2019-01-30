Son Dakika Haberleri: Ahşap Oyuncak Üretimine Yerli Destek

Ahşap Oyuncak Üretimine Yerli Destek

1 saat önce

Ahşap oyuncak üretimine yerli destek Çorum'un Osmancık ilçesindeki İMKB METEM'de ahşap oyuncak model üretimine başlandı Okul öğrencileri ve öğretmenler tarafından üretilen 30 takım oyuncak Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiÇORUM - Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM),...

Ahşap oyuncak üretimine yerli destek
Çorum'un Osmancık ilçesindeki İMKB METEM'de ahşap oyuncak model üretimine başlandı
Okul öğrencileri ve öğretmenler tarafından üretilen 30 takım oyuncak Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi

ÇORUM - Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM), büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların meslek liselerinde tasarımı ve üretimi ile ilgili önemli bir adım attı.
Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapma kapasitesine sahip olan Osmancık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ahşap oyuncak model tasarımı ve üretimi projesi kapsamında okul öğretmenleri ve öğrencileri ahşap oyuncak model üretimine başlandı. Doğal bir malzeme olması nedeniyle çocuk sağlığı açısından elverişli oluşu, yapısında zararlı hiç bir boya, vernik gibi kimyasal olmayışı ile ahşap oyuncak ve zeka oyunları tercih ediliyor. Ahşap, desenlerinin çokluğu, kokusu ve tekstürü itibariyle tasarımlarda kurgu, uyum ve hayal zenginliği oluşturuyor.
Okul bünyesinde bugüne kadar yapılan çalışmalarda doğal ahşap malzemeler kullanılarak üretilen 30 takım ahşap oyuncak ve zeka geliştirici materyal İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Okul Müdürü Ahmet Saltık, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yaklaşık bir yıldır okul öncesi öğrenciler için ahşap oyuncak ürettiklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncakların meslek liselerinde üretimiyle ilgili yaptığı çağrıya okul olarak katıldıklarını anlatan Saltık, "Öğrencilerimize ahşap oyuncak üretimi konusunda eğitimler veriyoruz. Şuan bu ürünleri Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'ün destekleriyle üretimi yapılan 30 takımı ana sınıflarımıza dağıttık. Yeni ürünler içinde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
Okul öğrencilerinden Resul Gezer ise, oyuncakları ahşaptan üretildiğini söyledi. Gezer, üretimi yapılan oyuncakların plastik oyuncaklardan daha sağlıklı oluğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Genel
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