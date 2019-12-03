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Son Dakika Güncel AİÇÜ'de 'Toplumsal Değişimde Kadın Erkek Rolleri ve Şiddet' konferansı düzenlendi - Son Dakika

AİÇÜ'de 'Toplumsal Değişimde Kadın Erkek Rolleri ve Şiddet' konferansı düzenlendi

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 'Toplumsal Değişimde Kadın Erkek Rolleri ve Şiddet' Konferansı düzenlendi.

AİÇÜ'de 'Toplumsal Değişimde Kadın Erkek Rolleri ve Şiddet' konferansı düzenlendi, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 'Toplumsal Değişimde Kadın Erkek Rolleri ve Şiddet' Konferansı düzenlendi.


AİÇÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve araştırmacı - yazar Yıldız RAMAZANOĞLU'nun konuşmacı olarak katıldığı 'Toplumsal Değişimde Kadın Erkek Rolleri ve Şiddet' Konferansına, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum müdürleri, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kadınların, insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayatı hak ettiğini söyledi. İslamiyet'in "Cennet annelerin ayağı altındadır" anlayışı ile kadını yücelttiğini belirten Prof. Dr. karabulut, kadına yönelik şiddetin insanlığa yapılmış bir ihanet olduğunu, geleceği şekillendiren insanlar olan kadınların daha huzurlu, güvenli ve rahat bir dünyada yaşaması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.


Konferansta konuşan araştırmacı-yazar Yıldız Ramazanoğlu, kadınlara sürekli olarak rol biçilmeye çalışılmasının kadınlara haksızlık olduğunu söyledi. Ramazanoğlu, "Geleceğe bırakacağınız toplum, kadınlara olan davranışınızla doğru orantılıdır. Bundan dolayı kadınların hak ettiği değeri görmesi gerekmektedir" dedi.


Program, Prof. Dr. Karabulut'un Ramazanoğlu'na plaket takdimi ile sona erdi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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