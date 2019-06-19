Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti (1)
18 dakika önce
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabulü ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:23 Kaynak: AA
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ı kabulü ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı
İngiltere'de ikinci turun galibi Johnson oldu
Son Dakika! Türk-İş kamu işçileri için yüzde 15 zam istiyor