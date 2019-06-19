Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti (1)
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti (1)

18 dakika önce

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabulü ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabulü ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti (1)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Ergün Atalay, Türk İş, Güncel
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