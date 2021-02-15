Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın döneminde çocuklar için etkinlikler düzenliyor - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kurum bakımında kalan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek için salgın şartlarına uygun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşlardaki çocukların yaş grupları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak salgın dönemi koşullarına uygun birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle, çocukların bilgi, beceri, deneyim ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlandı.

Bakanlığın düzenlendiği eğitimlerden biri olan okuma etkinlikleri okulların uzaktan eğitime girmesiyle başladı. Bu etkinliklerle çocukların okuma alışkanlığı kazanması, kelime dağarcıklarını arttırması ve iletişim becerilerini güçlendirmesi amaçlandı. Çocukların okudukları kitabı arkadaşlarına sözlü ya da canlandırma şeklinde anlattığı "Okuyorum- Canlandırıyorum" etkinliği de yapıldı.

Bakanlık Serebral Palsili çocuklara dikkat çekmek için etkinlik düzenledi, Lösemili Çocuklar Haftası, Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü, Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü gibi özel günlere yönelik farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çocuklara doğa sevgisi aşılamak için kuruluşlardaki bahçelerde bitki ve sebze ekim, hayvan sevgini kazandırmak amacıyla hayvan besleme, günlük hayatta gerek duyulabilecekleri mutfak becerileri kazandırmak için ise mutfak etkinlikleri düzenlendi.

Resim atölyeleri oluşturuldu

Çocukların salgın sürecinde vakitlerini faydalı geçirmeleri için birçok bakım kuruluşunda resim atölyeleri oluşturuldu. Atölyesi bulunmayan kuruluşlarda personel veya grup sorumluları öncülüğünde resim çalışmaları yürütüldü.

Kuruluşlarda, heykel çalışmaları ve el sanatları etkinlikleri de düzenlendi. Amigurum, seramik, ahşap ve taş boyama, ebru sanatı, minyatür, filografi, hat sanatı gibi etkinliklere çocuklar ilgi gösterdi.

Müzik kulağı olan ve müziğe ilgi duyan çocukların istedikleri enstrümanı çalmayı öğrenmeleri ve seslerini geliştirmelerine yönelik de etkinlikler yapıldı.

Bahçesi uygun olan kuruluşlarda film, belgesel gibi hem öğretici hem eğlendirici sinema gösterimleri düzenlendi. Seçilen filmlerin çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine uygun, daha önceden kontrolleri yapılarak izletilmesine dikkat edildi.

Sportif faaliyetler düzenlendi

Çeşitli sportif faaliyetler düzenlenerek çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olunması hedeflendi. Atletizm, aerobik, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, dart, futbol jimnastik, okçuluk, masa tenisi gibi spor etkinlikleri en az bir beden eğitimi öğretmeni gözetiminde ve tüm salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Sportif kurslarla çocukların ilgilendikleri alanlarda lisanslı sporcu olmaları da sağlanıyor. Bu kapsamda devlet koruması altında 15 milli sporcu, 2 bin 81 lisanslı sporcu bulunuyor.

Milli ve manevi değerler unutulmadı

Çocukların milli ve manevi değerlerini unutmaması ve yaşatması için tüm çocuk evlerinde kandiller ve Kadir Gecesi gibi önemli günlere özel programlar yapıldı.

Çocuğun her yönüyle gelişimini sağlamak, onu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, toplumsal ve evrensel değerlerle donatmak için il veya ilçe müftülüklerinin destekleriyle değerler eğitimi dersleri verildi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında yarışma, söyleşi, şiir okuma etkinlikleri düzenlendi, hediye dağıtıldı.

Kuruluşlardaki her yaş grubu çocuklarla çeşitli bilimsel ve akademik deneyler, çalışmalar öğretmenler veya grup sorumluları gözetiminde yapıldı.

Çocukların gelişimlerine katkı sağlayabilmek ve ilerde meslek edinebilmeleri amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda açılan kuaförlük, cilt bakımı, pastacılık, aşçı yardımcılığı, marangozluk, halı dokuma el tezgahı, yöresel kilim dokuma, turistik eşya yapımı, takı tasarımı gibi meslek kursları da devam etti.