Son Dakika Haberleri: Aile Çiftçiliği Korunmalı"

Aile Çiftçiliği Korunmalı"

1 saat önce

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yok edilerek plantasyon tipi işletmelerin kurulmasından değil, aile çiftçiliğinin korunmasından geçmektedir.

Aile Çiftçiliği Korunmalı
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yok edilerek plantasyon tipi işletmelerin kurulmasından değil, aile çiftçiliğinin korunmasından geçmektedir." dedi.

Demirtaş, düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında tarım sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, 2019 yılına ilişkin önerilerini paylaştı.

Finansmanın bu yıl da tarım sektörünün en önemli sorunu olmaya devam ettiğini öne süren Demirtaş, "Tarım Kanunu'nda tarıma her yıl bütçeden ayrılması gereken kaynağın Gayrisafi Milli Hasıla'nın yüzde birinden az olamayacağını hükme bağlayan madde yer alıyor. Bütçeden ayrılan kaynak yasal sınırın bir hayli altında kalıyor." diye konuştu.

Demirtaş, tarım sektöründe belirli gelişmeler yaşansa da kalıcı ve istikrarlı bir üretim artışının gerçekleştirilemediğini belirterek, buğdayda üretimin, verimlilikte sağlanan tüm artışlara karşın yıllardır istenen seviyelere gelemediğini anlattı. Demirtaş, tarım sektöründeki sorunların ilgili kurum ve kuruluşlarca bilindiğini ancak çözüm için gerekli adımların kararlı bir biçimde atılmadığını iddia etti.

Tarım sektörünün gelişmesinde küçük ve orta ölçekli üreticilerin yer tuttuğunu vurgulayan Demirtaş, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yok edilerek plantasyon tipi işletmelerin kurulmasından değil, aile çiftçiliğinin korunmasından geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:43 Kaynak: AA

Hüseyin Demirtaş, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Ekonomi
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