Aile Değişen Duygular: Hüzün ve Mutluluk

6 ŞUBAT 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kızları İkranur Sarıgül'ü (12) kaybeden Ahmet (40) ve Gülden (37) Sarıgül çifti, 6 Şubat 2026'da dünyaya gelen erkek evlatları ile hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Ahmet ve Gülden Sarıgül çifti ve 3 çocuğu enkaz altında kaldı. Anne baba ve 2 çocukları enkazdan sağ olarak çıkarılırken, kızları İkranur Sarıgül yaşamını yitirdi. Acıları hala taze olan Sarıgül çifti, depremin 3'üncü yıl dönümünde 6 Şubat tarihinde erkek evlat sahibi oldu. Bebeklerini kucaklarına alan çift, hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Fatih Operatör Dr. Fatih Yiğit, "Hastamız 6 Şubat'ta saat 10.30 'da doğum yaptı. Bebek normal doğumla 3 kilo 500 gram doğdu. Anne ve bebek çok şükür sağlıklı. Hastamızın daha önce 6 Şubat'ta aynı saatte bir acı kaybı olmuş. İkisinin ayı tarihe gelmesi umarım hastanın üzüntüsünü bir nevi azaltır. Sarıgül ailesine bebekleriyle birlikte huzurlu, mutlu sağlıklı bir ömür diyorum" dedi.Anne Gülden Sarıgül, "Evladımızı kaybettiğimiz bir tarihte tekrar evladımızın olması bizim için sürpriz, hem hüzünlüyüz hem mutluyuz. Dün mezarlık ziyaretimiz vardı, gidemedik. Bebeğe henüz isim düşünmedik, eve gidince düşünürüz. Evde bir kızım ve bir oğlum var, depremde en büyük çocuğumu kaybettik" diye konuştu.Doğumun kızlarının ölüm yıl dönümüne denk geldiğini belirten Ahmet Sarıgül ise "6 Şubat'ta Allah'ım bize oğlumu lütfetti. Beş katlı binanın 4'üncü katında yaşıyorduk. Kızımın ölüm yıl dönümüydü, mezarlığa gidemedik. Bugün mutluyuz, sevinçliyiz, bir yandan da üzüntülüyüz, büyük kızımızı kaybettiğimizden dolayı" diye konuştu.