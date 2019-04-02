Son Dakika Haberleri: Aile Destek Merkezinde Miraç Kandili Programı

Aile Destek Merkezinde Miraç Kandili Programı

42 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Aile Destek Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından Miraç Kandili programı düzenlendi.

Aile Destek Merkezinde Miraç Kandili Programı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Aile Destek Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından Miraç Kandili programı düzenlendi.


Ağrı- İran kara yolundaki Doğubayazıt Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren 3. Aile Destek Merkezindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan Mevlit-i Şerif ile devam eden programda, 4-6 yaş aralığındaki Kur'an Kursu öğrencileri de ilahiler ve şiirlerden oluşan bir gösteri sundu.

Kursiyerler ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan ikramlarla son buldu.


Aile Destek Merkezi Müdürü Aynur Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa katılımın yoğun olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.


Merkezlerinde milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirdiklerini anlatan Aydın, "Biz Müslümanlar için manevi değeri çok yüksek olan Miraç Kandili'nde bu denli başarılı program düzenleyen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, katılım sağlayan ailelerine ve tüm kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:13 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Miraç Kandili, Güncel
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