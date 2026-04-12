Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren yeni düzenleme için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taslakla, mevcut sistemde aile hekimlerine verilen “işveren vekili” rolü kaldırılıyor.

SÖZLEŞME İMZALAMA YETKİSİ SONA ERECEK

Düzenlemeye göre, aile hekimlerinin personelle birebir sözleşme imzalama yetkisi sona erecek. Bu yetki valilikler ve il sağlık müdürlüklerine devredilecek. Böylece aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe, hemşire ve diğer sağlık personelinin idari olarak doğrudan devlete bağlı hale gelmesi sağlanacak.

CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYORDU

Türkiye genelinde yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ve 56 bin sağlık çalışanını kapsayan mevcut sistemde, hekimlerin hem sağlık hizmeti sunması hem de işveren konumunda olması sahada ciddi sorunlara yol açıyordu. Özellikle görev paylaşımı, izin süreçleri ve sözleşme anlaşmazlıkları nedeniyle yaşanan gerilimlerin yeni düzenlemeyle azaltılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın son dönemde aile hekimliği sistemine yönelik yaptığı düzenlemelerle birlikte, birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha merkezi ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Yeni modelin, performans takibi ve personel yönetimini de daha şeffaf hale getirmesi bekleniyor.

DEVAMSIZLIK YAPTIRIMLARI NETLEŞECEK

Öte yandan taslakta, hizmetin aksamaması için hekim ve sağlık çalışanlarının mazeretsiz olarak görev yapmadıkları sürelerin de yasal zemine oturtulması planlanıyor. Bu kapsamda devamsızlık durumlarına ilişkin yaptırımların daha net hale getirilmesi gündemde.

Düzenlemenin önümüzdeki süreçte Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması beklenirken, sağlık çalışanları ve meslek örgütleri gelişmeleri yakından takip ediyor.