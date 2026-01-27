Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı

Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı
27.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Uçum, boşanma ve nafaka konularını ele almak için çalıştay düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda "boşanmada kusur ilkesi" ve "süresiz nafaka" konularını ele alacaklarını bildirdi.

Uçum başkanlığındaki "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" Çankaya Köşkü'nde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Uçum, Türk toplumunun temeli olan ailenin, milli ve manevi değerleri nesilden nesile aktaran, inancı, ahlakı, edebi, saygıyı ve sevgiyi fertlere ilk öğreten kurum olduğunu söyledi.

Güçlü bir millet ve huzurlu bir toplum olabilmenin en önemli şartının, güçlü ve sağlam bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğine işaret eden Uçum, "Evlenme ile kurulan aile yapısının devamlılığını elbette temenni ediyoruz ancak bazı nedenlerden dolayı evliliklerin boşanma ile sona erdiği de bir gerçektir. İşte bugünkü çalıştayımızda boşanmada kusur ilkesi ve buna bağlı olarak süresiz nafaka konularını ele alacağız." diye konuştu.

Uçum, kanunda 1926'dan bu yana boşanmaya ilişkin korunan sistemin "kusur ilkesine" dayandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Buna göre boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşlerden birinin kusurlu veya daha ağır kusuru olması gerekiyor. Ancak bugün için kusura dayalı boşanma sisteminin eleştirildiğini, bu konuda çeşitli itirazların olduğunu gözlemliyoruz. Eleştiriler, bir evlilikte kusurun hangi eşte ve ne miktarda bulunduğunu tespit etmenin oldukça zor olduğu noktasında yoğunlaşıyor.

Öte yandan, toplumun temeli olan aile kurumunun boşanma davalarının uzun sürmesinden zarar görmemesi için etkili önlemlerin alınması da gerekiyor. Zira uzun süren davalardan en çok kadınların zarar gördüğü biliniyor. Özellikle uzun süren davalar, kadınların yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma imkanlarını ortadan kaldıracak sonuçlara sebebiyet verebiliyor."

"Süresiz nafaka hakkında değerlendirmeler yapacağız"

Uçum, çalıştayda ele alınacak bir diğer konunun ise "yoksulluk nafakası" olduğunu belirterek, "Malum olduğu üzere, mevzuatımızda nafakaya süresiz olarak hükmedilebiliyor. Bu hususta, toplumumuzda süresiz nafakanın hakkaniyetsiz olduğu ve adil olmadığı yönünde çok ciddi bir algı bulunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, çalıştayımızda aile hukukunda güncel sorunlar olarak boşanmada kusur ilkesi, boşanma davalarının uzun sürmesi ile süresiz nafaka uygulaması hakkında genel değerlendirmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileri, yargı mensupları ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Uçum, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:20:44. #7.11#
SON DAKİKA: Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.