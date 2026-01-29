Aile Sağlığı Merkezine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aile Sağlığı Merkezine Saldırı

Aile Sağlığı Merkezine Saldırı
29.01.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubayazıt'ta bir doktor, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğradı. Olay sonrası yakalama yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hekim, hasta yakınının fiziksel saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde bulunan Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. S.A., 27 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında hasta yakını M.A.'nın saldırısına maruz kaldı. İddiaya göre M.A., başka bir hekime kayıtlı olan çocuğu için Dr. S.A.'dan öncelik talebinde bulundu. Muayene odasında başka bir hastayla ilgilenen Dr. S.A.'nın talebe olumlu yaklaştığı ancak mevcut hastadan sonra yardımcı olacağını ve muayene odasından çıkılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Bu durum üzerine hasta yakınının sinirlenerek hakaret ve küfür ettiği, ardından Dr. S.A.'nın üzerine yürüyerek sol gözüne yumruk attığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olay sırasında odada bulunan aile sağlığı çalışanının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine emniyet ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Fiziksel saldırı sonucu sol gözünde morluk oluşan Dr. S.A.'nın, emniyette ifadesinin alınmasının ardından şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Polis ekiplerince yakalanan M.A. gözaltına alındı.

İlk tıbbi müdahalesi aynı merkezde görevli hekimler tarafından yapılan Dr. S.A.'nın, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı öğrenildi. Olayla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizde Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. S.A.'nın görevi sırasında hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğradığını üzülerek öğrendik. Saldırı sonrası ilk tıbbi müdahalesi yapılan doktorumuzun genel durumu iyi. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile Sağlığı Merkezine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:08:39. #7.11#
SON DAKİKA: Aile Sağlığı Merkezine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.