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Son Dakika Güncel Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı - Son Dakika

Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı

7 saat önce

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Mevlid-i Nebi Haftası'nda da devam etti.

Aile Yaşam Merkezi'nde Mevlid-İ Nebi Haftası programı, System.String[]

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Mevlid-i Nebi Haftası'nda da devam etti.


Peygamber efendimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla idrak edilen Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in eşi Büşra Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin eşi Hatice Pekmezci'de katıldı.


Peygamber efendimizin aile hayatı konulu sohbet gerçekleştirildi


Bayburt İl Müftülüğü'nde görevli vaize Helime Aydoğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ilahi dinletisiyle devam eden program 'Peygamber Efendimizin Aile Hayatı' konulu sohbetin ardından yapılan dua ile sona erdi. Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:04 Kaynak: İHA
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