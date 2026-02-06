Ailede İyi Oluş Çalıştayı Çorum'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ailede İyi Oluş Çalıştayı Çorum'da Gerçekleşti

06.02.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da düzenlenen çalıştayda aile içi iletişim ve psikolojik destek vurgulandı.

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum Temsilciliğince, "Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bildirdi.

Aile içinde kurulan güvenli bağ ve sağlıklı iletişimin öğrencinin çok yönlü gelişiminde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Çağlar, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmaların rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerine katkı sunduğunu kaydetti.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Kılıç da aile odaklı çalışmaların koruyucu ruh sağlığı yaklaşımının temel unsurlarından olduğuna dikkati çekerek, "Erken destek ve erişilebilir rehberlik hizmetleri, bireysel iyilik halinden toplumsal dayanıklılığa uzanan kazanımlar sağlar." ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muammer Cengil de akademik bilgi ile saha uygulamalarının birlikte yürütülmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bilimsel temele dayanan aile ve değer aktarımı çalışmaları kalıcı sonuç üretir." değerlendirmesinde bulundu.

Programın koordinasyonunu yürüten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, çalıştay çıktılarının raporlaştırılarak uygulamaya dönük yol haritası oluşturacağını belirtti.

Derneğin Çorum temsilcisi Banu Özdil Yücel ise etkinliğin mesleki dayanışmayı ve ortak üretimi güçlendirdiğini ifade etti.

Programda Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Engelsiz Eğitim Merkezince, "Geçmişten Günümüze Ailemiz" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Bilimsel sunumlar bölümünde Önder Baltacı "Dijital Dünyada Ebeveyn-Çocuk İlişkisi", Mustafa Kemal Yöntem ise "Zor Duygular ve Güçlü Bağlar" başlıklı sunum yaptı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailede İyi Oluş Çalıştayı Çorum'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:23:50. #7.11#
SON DAKİKA: Ailede İyi Oluş Çalıştayı Çorum'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.